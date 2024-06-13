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Слишкович: однажды вернусь в «Спартак», чтобы выиграть чемпионство

Слишкович: однажды вернусь в «Спартак», чтобы выиграть чемпионство
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Бывший тренер московского футбольного клуба «Спартак» Владимир Слишкович заявил, что однажды возглавит красно-белых, чтобы выиграть чемпионский титул.

— Ряд экспертов утверждал, что вам нужно дать шанс на посту главного тренера «Спартака». Считаете ли вы, что за весенний отрезок чемпионата заслужили такой шанс?
— Я об этом не думал, но убеждён, что однажды вернусь в «Спартак», чтобы выиграть чемпионство, — приводит слова Слишковича «РИА Новости Спорт».

Напомним, Слишкович был временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте, ни разу не проиграв при Слишковиче. 29 мая «Спартак» объявил об уходе тренера. Позднее появились слухи, что в услугах Владимира заинтересованы подмосковные «Химки». Боснийский специалист их опроверг.

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