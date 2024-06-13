«Газпром» может стать титульным спонсором «Бешикташа»

Российская нефтегазовая компания «Газпром» может стать титульным спонсором турецкого «Бешикташа». Об этом сообщил журналист Гекман Озкан в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Газпром» может стать спонсором венгерского «Ференцвароша». Отмечалось, что компания предоставит чемпиону Венгрии «значительную финансовую поддержку», что позволит клубу увеличить годовой бюджет до € 50 млн.

Отметим, что «Газпром» является спонсором санкт-петербургского «Зенита». Ранее сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры о переходе двух полузащитников из «Бешикташа» — Жедсона Фернандеша и Бактиёра Зайнутдинова.

«Бешикташ» завершил сезон-2023/2024 чемпионата Турции на шестом месте в турнирной таблице.