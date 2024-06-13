Гвардиол: единственный способ почтить наследие Модрича — выиграть Евро-2024

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол высказался о партнёре по национальной команде Луке Модриче в преддверии старта Евро-2024.

«Я искренне надеюсь, что это не будет его последним крупным соревнованием. Ведь я вижу, что Модрич всё ещё в безупречной физической форме. Лука изменил траекторию развития хорватского футбола в целом, а также то, как другие страны смотрят на нашу национальную команду. Он очень много дал сборной Хорватии.

Думаю, что единственный способ почтить его наследие — пройти весь путь до конца на этом Евро и выиграть трофей. Он очень много сделал для национальной команды, а также для нас, молодых игроков. Когда я впервые присоединился к команде, он оказал мне много поддержки и дал множество советов», — приводит слова Гвардиола официальный сайт УЕФА.