Экс-нападающий «Ахмата» Ильин: фаворитом Евро считаю Испанию, но буду болеть за хорватов

Бывший нападающий «Ахмата» Владимир Ильин рассказал, кого считает фаворитом предстоящего чемпионата Европы-2024.

«Кто фаворит турнира? Фаворитом считаю Испанию, но надеюсь на хорватов, за них болеть буду», — приводит слова Ильина «РБ Спорт».

В пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Испании начнёт свой путь на турнире с группы B, где её соперниками станут национальные команды Хорватии, Италии и Албании. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.