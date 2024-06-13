Роман Нагучев: французы — не единственные фавориты Евро-2024

Футбольный комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался о перспективах сборной Франции на предстоящем чемпионате Европы — 2024.

«Я не согласен, что сборная Франции — самая сильная команда. Не надо забывать, что Франция проигрывала последние крупные турниры, уступая в серии пенальти. Сейчас есть и другие сильные команды. Есть слишком много голодных соперников, которые могли бы конкурировать с французами. Дешам тренирует команду 12 лет, все эти годы они фавориты. Мы не можем это отрицать. Но они не единственные фавориты, они одни из», — заявил Нагучев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Франции начнёт свой путь на турнире с группы D, где её соперниками станут национальные команды Австрии, Нидерландов и Польши. Матчи Евро-2024 примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1 (3:2 пен.).