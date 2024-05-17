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Владелец «Комо» богаче всех остальных боссов клубов серии А, вместе взятых — Forbes

Владелец новичка Серии А «Комо» Фрателли Хартоно обладает большим финансовым состоянием, чем все остальные боссы клубов итальянского чемпионата, вместе взятые. Об этом сообщает Forbes.

Согласно данным источника, совокупный капитал Хартоно оценивается в $ 47,3 млрд. Его ближайшим преследователем является владелец «Фиорентины» Рокко Комиссо — $ 8 млрд. Замыкает тройку лидеров босс «Ромы» Дэн Фридкин, чьё состояние оценивается в $ 6,4 млрд.

Оценочная стоимость активов некоторых других владельцев клубов Серии А: «Болоньи» — $ 4,3 млрд, «Монцы» — $ 4,2 млрд, «Ювентуса» — $ 2,6 млрд.

Индонезийская семья Хартоно занимается производством табачной продукции и управляет активами, среди которых компании Djarum, Bank Central Asia.

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