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Стало известно, какое наказание получит Аллегри за своё поведение в финале Кубка Италии

Стало известно, какое наказание получит Аллегри за своё поведение в финале Кубка Италии
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри будет дисквалифицирован на два матча, а также получит штраф в размере € 5 тыс. за своё поведение в финале Кубка Италии с «Аталантой» (0:1). Об этом информирует журналист Джанлука Ди Марцио.

Как подчёркивает источник, эта дисквалификация будет распространяться исключительно на матчи Кубка Италии, не затрагивая Серию А.

Напомним, на 90+3-й минуте Аллегри был крайне недоволен тем, что арбитр матча Фабио Мареска не сразу зафиксировал нарушение на защитнике «Ювентуса» Бремере. После этого итальянский специалист сорвал с себя пиджак, подбежал к резервному судье и начал кричать ему в лицо, за что получил красную карточку.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Ювентус» может уволить Аллегри за подобное поведение.

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