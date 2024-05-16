«Он давно сделал свой выбор». Дешам — о будущем клубе Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который покинет парижский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Разве нужно прояснять ситуацию? Я думаю, у него в голове всё предельно ясно и вскоре будет официальное подтверждение этому. Он давно сделал свой выбор. Килиан обладает способностью быстро учиться и быть непроницаемым в отношении многих вещей», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

Мбаппе представил свою восковую фигуру в музее мадам Тюссо: