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«Он давно сделал свой выбор». Дешам — о будущем клубе Мбаппе

«Он давно сделал свой выбор». Дешам — о будущем клубе Мбаппе
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который покинет парижский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Разве нужно прояснять ситуацию? Я думаю, у него в голове всё предельно ясно и вскоре будет официальное подтверждение этому. Он давно сделал свой выбор. Килиан обладает способностью быстро учиться и быть непроницаемым в отношении многих вещей», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

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