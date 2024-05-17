Пирожков и Керимов прокомментируют финал Лиги конференций

Российские спортивные комментаторы Олег Пирожков и Эльвин Керимов будут работать на трансляции финала Лиги конференций. Об этом сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в телеграм-канале.

В финале Лиги конференций сезона-2023/2024 встретятся греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина». Команды будут играть на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах (Греция). Игра состоится 29 мая. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

В полуфинале Лиги конференций «Олимпиакос» встречался с английской «Астон Виллой». Греческий клуб одержал две победы — 4:2 на выезде и 2:0 дома. «Фиорентина» играла с бельгийским «Брюгге». Итальянский клуб одержал победу дома — 3:2, вторая встреча завершилась вничью — 1:1.