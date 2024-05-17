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Пирожков и Керимов прокомментируют финал Лиги конференций

Пирожков и Керимов прокомментируют финал Лиги конференций
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Российские спортивные комментаторы Олег Пирожков и Эльвин Керимов будут работать на трансляции финала Лиги конференций. Об этом сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в телеграм-канале.

Лига конференций . Финал
29 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В финале Лиги конференций сезона-2023/2024 встретятся греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина». Команды будут играть на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах (Греция). Игра состоится 29 мая. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

В полуфинале Лиги конференций «Олимпиакос» встречался с английской «Астон Виллой». Греческий клуб одержал две победы — 4:2 на выезде и 2:0 дома. «Фиорентина» играла с бельгийским «Брюгге». Итальянский клуб одержал победу дома — 3:2, вторая встреча завершилась вничью — 1:1.

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