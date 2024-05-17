Источник: «Спартак» предлагает Лукину зарплату в 3,5 раза больше, чем сейчас у него в ЦСКА

Московский «Спартак» предлагает защитнику столичного ЦСКА Матвею Лукину зарплату в размере 7 млн рублей в месяц. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Отмечается, что у Лукина остался год контракта с ЦСКА. Его зарплата в армейском клубе составляет 2 млн рублей в месяц. Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА ведёт переговоры о продлении контракта с игроком. По информации Ивана Карпова, армейцы предлагают защитнику зарплату 3 млн рублей по новому контракту и бонусы с учётом сыгранных матчей. Отмечается, что сторона игрока хочет получить зарплату в районе 12-13 млн рублей.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Матвей Лукин провёл пять матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.