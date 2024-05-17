Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Спартак» предлагает Лукину зарплату в 3,5 раза больше, чем сейчас у него в ЦСКА

Источник: «Спартак» предлагает Лукину зарплату в 3,5 раза больше, чем сейчас у него в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» предлагает защитнику столичного ЦСКА Матвею Лукину зарплату в размере 7 млн рублей в месяц. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Отмечается, что у Лукина остался год контракта с ЦСКА. Его зарплата в армейском клубе составляет 2 млн рублей в месяц. Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА ведёт переговоры о продлении контракта с игроком. По информации Ивана Карпова, армейцы предлагают защитнику зарплату 3 млн рублей по новому контракту и бонусы с учётом сыгранных матчей. Отмечается, что сторона игрока хочет получить зарплату в районе 12-13 млн рублей.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Матвей Лукин провёл пять матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

Материалы по теме
«Спартак» опять удивил всю страну на ровном месте
«Спартак» опять удивил всю страну на ровном месте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android