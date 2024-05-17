Энрике определил игроков «ПСЖ», не входящих в его планы на следующий сезон — Le Parisien

Центральный полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер, а также защитники Милан Шкриньяр и Норди Мукиэле не входят в планы главного тренера французского гранда Луиса Энрике на следующий сезон. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, интерес к Солеру проявляют «Брайтон» и «Астон Вилла». Подчёркивается, что Шкриньяр не выражал желания покинуть клуб.

Напомним, в нынешнем сезоне Солер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Шкриньяр сыграл 31 матч, в которых забил один гол. Мукиэле был задействован в 19 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился одной результативной передачей.

Солер и Мукиэле стали игроками «ПСЖ» в 2022 году, Шкриньяр — в 2023 году.

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