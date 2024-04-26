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Шкриньяр назвал Мбаппе и Дембеле лучшим атакующим дуэтом в мире

Шкриньяр назвал Мбаппе и Дембеле лучшим атакующим дуэтом в мире
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Словацкий защитник «Пари Сен-Жермен» Милан Шкриньяр ответил на вопрос о лучшем атакующий дуэте в мире после победы в матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (4:1).

Франция - Лига 1 . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дембеле – 19'     0:2 Мбаппе – 22'     0:3 Дембеле – 60'     1:3 Бамба – 73'     1:4 Мбаппе – 90'    

«На данный момент в мире уже сложился сильнейший атакующий дуэт. И оба этих игрока выступают у нас — Мбаппе и Дембеле. Для меня это два лучших игрока мира. Мы знаем их качества, они всегда помогают команде своими голами, своими действиями, всем, что они делают. С ними легко играть», – приводит слова Шкриньяра RMC Sport.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 43 гола и 10 результативных передач. На счету Дембеле 37 встреч, в которых он забил пять мячей и отдал 14 голевых передач.

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