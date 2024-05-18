«Нельзя игнорировать его возраст». Тренер «Интер Майами» — о здоровье Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о состоянии здоровья 36-летнего нападающего американского клуба Лионеля Месси, который пропускал матч МЛС с «Орландо Сити» (0:0) из-за повреждения.

«В матче с «Орландо Сити» он не играл исключительно из-за ушиба колена. Не было намерения давать ему отдых. Он чувствовал себя хорошо, но затем получил травму и не мог полноценно двигать ногой, что беспокоило его. Травма ещё не прошла. Прикосновение к повреждённой зоне является неприятным для него.

Конечно, мы принимаем во внимание его возраст и телосложение, как и в случае с каждым игроком. Очевидно, что возраст Месси — это фактор, на который нужно обращать внимание. Однако каждый может столкнуться с физическими перегрузками», — приводит слова Мартино Goal.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом. За этот период нападающий пять раз сталкивался с повреждениями, большинство из которых имели мышечный характер.

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» – «Бостон»: