Салах ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с Клоппом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе, который по окончании сезона покинет клуб.

«Клопп улучшил меня как футболиста. Мы всегда помогаем друг другу и делаем всё, чтобы достигать лучших результатов. Если у меня возникали какие-то проблемы, я всегда мог ему позвонить и узнать его мнение. Мы навсегда останемся с ним в контакте», — приводит слова Салаха Daily Mail.

Напомним, ранее стало известно, что Арне Слот сменит Юргена Клоппа и уже подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года. Сообщалось, что английский клуб выплатит «Фейеноорду» € 13–15 млн в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

«Ливерпуль» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 79 очков за 37 матчей.

Юрген Клопп обратился к фанатской трибуне «Ливерпуля»: