Сборная Франции объявила состав на Евро-2024

Пресс-служба сборной Франции на официальном сайте объявила состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

Фото: Пресс-служба сборной Франции

Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм Юнайтед»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Жюль Кунде («Барселона»), Жонатан Клосс («Марсель»), Бенжамен Павар («Интер»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Ферлан Менди («Реал» Мадрид).

Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Антуан Гризманн («Атлетико»), Н’Голо Канте («Аль-Иттихад»), Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид).

Нападающие: Брэдли Баркола («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Лос-Анджелес»), Рандаль Коло Муани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Интер»).

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Евро-2024: итоговый список команд: