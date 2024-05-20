Хави подвёл итоги сезона-2023/2024 для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвёл итоги сезона для каталонской команды.

«В этом сезоне в ключевые моменты нам не удалось проявить себя, мы потерпели неудачу в важных матчах. Но игра стала лучше. Мы лучше действуем в атаке, позиционное нападение стало лучше. Однако мы совершали много ошибок и отдавали игры.

Поздравляю «Реал», он провел выдающийся чемпионат. Мы не смогли навязать борьбу. Второе место – задача-минимум. Мы сыграем в Суперкубке. Я удовлетворён», — приводит слова Хави Marca.

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Напомним, в 37-м туре Примеры «Барселона» разгромила «Райо Вальекано» (3:0), набрала 82 очка и гарантировала себе второе место по итогам сезона.

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: