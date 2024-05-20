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Итоговая турнирная таблица Лиги 1 сезона-2023/2024

Итоговая турнирная таблица Лиги 1 сезона-2023/2024
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19 мая завершился чемпионат Франции по футболу сезона-2023/2024. По итогам сезона первое место занял «ПСЖ», который завоевал титул чемпиона страны за 34 тура французской Лиги 1, записав на свой счёт 76 очков. Это третий подряд и 12-й в истории титул «ПСЖ».

Вторым стал «Монако», у которого 67 очков. Третье место занял «Брест», заработавший 61 очко. Оба клуба попали в зону Лиги чемпионов УЕФА.

«Клермон» набрал 25 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице. «Лорьян» с 29 очками финишировал предпоследним. Оба клуба вылетели из Лиги 1. 16-е место с 29 очками занял «Метц», который обошёл «Лорьян» по дополнительным показателям при равенстве очков и сыграет в переходных матчах с командой из Лиги 2.

Итоговая таблица Лиги 1
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