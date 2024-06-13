Защитник Польши Пухач: надеюсь, мы обыграем Нидерланды в первом матче Евро-2024

Футболист сборной Польши Тимотеуш Пухач высказался в преддверии матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Нидерландов.

«Надеюсь, матч с Нидерландами будет похож на наши последние товарищеские игры. Наш стиль становится всё более и более понятным от матча к матчу. Очень надеюсь, что мы сможет обыграть сборную Нидерландов», — сказал Пухач на пресс-конференции.

Напомним, матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Польши и Нидерландов состоится в воскресенье, 16 июня. Игра пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:00 по московскому времени. Польша и Нидерланды играют в группе A. Помимо этих двух команд, в квартете находятся Франция и Австрия.