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В Турции рассказали о ходе переговоров «Зенита» по Фернандешу и Зайнутдинову

В Турции рассказали о ходе переговоров «Зенита» по Фернандешу и Зайнутдинову
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Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме высказался о возможном переходе полузащитников Жедсона Фернандеша и Бактиёра Зайнутдинова из «Бешикташа» в санкт-петербургский «Зенит».

«Бешикташ» и «Зенит» ведут переговоры по Зайнутдинову. Тут не надо сомневаться. Они также договорились о Фернандеше на сумму около € 17-18 млн. По Фернандешу есть чёткая договорённость, но по Зайнутдинову пока нет», — сказал Дикме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» достиг соглашения с «Зенитом» о трансфере Жедсона Фернандеша и Бактиёра Зайнутдинова. По данным источника, в общей сложности от «Зенита» будет получено € 24 млн за переход двух игроков. Соглашение также включает в себя бонусные положения.

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