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«Зенит» объявил о переходе Евгения Латышонка

«Зенит» объявил о переходе Евгения Латышонка
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Пресс-служба «Зенита» официально объявила о переходе голкипера Евгения Латышонка из калининградской «Балтики». Соглашение между игроком и клубом рассчитано на четыре года и имеет опцию продления ещё на сезон.

«Зенит» приветствует вратаря в Петербурге и желает покорения новых высот в составе сине-бело-голубых! Добро пожаловать!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.

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