Ринат Дасаев предположил, станет ли ещё когда-нибудь россиянин лучшим вратарём мира

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев предположил, станет ли ещё когда-нибудь россиянин лучшим вратарём мира. Ранее этот статус завоёвывали только Лев Яшин и сам Дасаев.

— Где теперь ваш приз лучшего вратаря мира?

— Здесь, дома. У меня все три кубка есть: в 1987 году я стал вторым, в 1988-м — первым и в 1990-м — третьим.

— Когда-нибудь ещё российский вратарь добьётся такого признания?

— Не знаю. Я думаю, при большом трудолюбии и желании всего можно добиться, — сказал Дасаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Дасаев является чемпионом СССР 1979 и 1987 годов в составе «Спартака», бронзовым призёром Олимпийских игр — 1980 и серебряным призёром чемпионата Европы — 1988 в составе сборной СССР. Заслуженный мастер спорта СССР. Также он работал тренером вратарей «Спартака-2».