Оздоев: Кержаков — настоящий дедок, у него вечные проблемы с телефоном

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев рассказал об общении с голкипером санкт-петербургского «Зенита» Михаилом Кержаковым.

«С кем из «Зенита» до сих пор поддерживаю связь? В основном со стаффом — с моими любимыми администраторами и массажистами. Из игроков ближе всех общаюсь с Мишей Кержаковым — переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками. Правда, у него вечные проблемы с телефоном: то выключен, то связь забыл оплатить. Настоящий дедок (смеётся). Когда Миша пишет, главное сразу же ему ответить, а то потом неделю можно ждать. Помню, на сборы он никогда не брал свой нормальный телефон — всегда прилетал с кнопочным. Видимо, чтобы ничего не отвлекало», — приводит слова Оздоева Sport24.

В минувшем сезоне российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев принял участие в 50 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт семь голов и одну результативную передачу. Вместе с ПАОКом он стал чемпионом страны. До переезда в Грецию Оздоев выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк», а также за «Зенит», «Рубин», «Терек» и «Локомотив».

37-летний Кержаков является воспитанником «Зенита». В основном составе сине-бело-голубых Кержаков провёл в общей сложности 138 матчей. Вместе с «Зенитом» голкипер стал семикратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и пять раз – Суперкубок страны.