Агент — о будущем Тормены: Витор остаётся игроком «Краснодара»

Футбольный агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы футболиста «Краснодара» Витора Тормены, заявил, что его клиент не покинет клуб этим летом.

«По будущему Витора нет никаких изменений, он игрок «Краснодара». В ближайшее время он присоединится к команде на сборах», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Витор Тормена пополнил состав «Краснодара» осенью 2023 года, перейдя из португальской «Браги». В завершившемся сезоне футболист принял участие в 27 матчах за «Краснодар» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. Соглашение защитника с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Витора Тормены составляет € 6 млн.