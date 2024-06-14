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Агент — о будущем Тормены: Витор остаётся игроком «Краснодара»

Агент — о будущем Тормены: Витор остаётся игроком «Краснодара»
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Футбольный агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы футболиста «Краснодара» Витора Тормены, заявил, что его клиент не покинет клуб этим летом.

«По будущему Витора нет никаких изменений, он игрок «Краснодара». В ближайшее время он присоединится к команде на сборах», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Витор Тормена пополнил состав «Краснодара» осенью 2023 года, перейдя из португальской «Браги». В завершившемся сезоне футболист принял участие в 27 матчах за «Краснодар» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. Соглашение защитника с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Витора Тормены составляет € 6 млн.

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