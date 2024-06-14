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Анна Щербакова более года встречается с российским футболистом

Анна Щербакова более года встречается с российским футболистом
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова больше года встречается с 20-летним защитником нижегородского футбольного клуба «Пари НН» Максимом Шнапцевым, сообщает Super.ru с ссылкой на источник.

«Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова только и делает, что тренируется и выступает. По крайней мере, именно такую картину она транслирует в соцсетях и тщательно скрывает личную жизнь от посторонних. Однако в распоряжении Super оказались материалы, согласно которым можно сделать вывод, что Аня уже больше года состоит в отношениях с футболистом. Информацией поделился анонимный инсайдер, который утверждает, что входит в близкий круг пары.

Наш источник считает, что Аня и Максим могли познакомиться в апреле 2023 года на матче ФК «Спартак». Они общались в одной компании и присматривались друг к другу, прежде чем между ними завязались романтические отношения. По словам нашего собеседника, отпуск Максима и Ани редко совпадает по датам, но ребятам всё равно удаётся путешествовать и отдыхать вместе. Так, в прошлом году пара летала в Дубай, а в середине мая этого года Аню и Максима видели вместе в Москве», — говорится в публикации Super.ru.

Щербакова не принимала участия в официальных соревнованиях после Олимпийских игр 2022 года, однако не объявляла о завершении профессиональной карьеры.

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