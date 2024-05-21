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УЕФА представил награду, которую получит лучший бомбардир Евро-2024

УЕФА представил награду, которую получит лучший бомбардир Евро-2024
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил награду, которую получит лучший бомбардир чемпионата Европы — 2024.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Фото: Пресс-служба УЕФА в соцсетях

Фото: Пресс-служба УЕФА в соцсетях

Фото: Пресс-служба УЕФА в соцсетях

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, обыгравшая в финале прошлого розыгрыша турнира национальную команду Англии. Отметим, что та игра прошла на лондонском стадионе «Уэмбли». Рекордсменами по числу побед на Евро являются сборные Германии и Испании.

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