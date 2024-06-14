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Глушаков: та сборная, за которую я бы болел, не сыграет на Евро-2024

Глушаков: та сборная, за которую я бы болел, не сыграет на Евро-2024
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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков ответил на вопрос о национальной команде, которую он будет поддерживать на чемпионате Европы 2024 года.

«За какую сборную буду болеть на Евро-2024? Не назову, её нет. Та сборная, за которую я бы болел, не сыграет на Евро. Это Россия. Просто буду смотреть турнир, надеюсь, получу удовольствие от футбола. Хочется посмотреть, как сборные поменялись, потому что давно их не видел.

Как бы выступила сборная России? Мы давно не участвуем в таких матчах, даже в товарищеских играх с европейскими сборными. Сложно оценивать, как бы мы выступили», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире примут участие 24 национальные команды.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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