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Роналду в «Юнайтед» отказывался выполнять требования тен Хага по прессингу — The Athletic

Роналду в «Юнайтед» отказывался выполнять требования тен Хага по прессингу — The Athletic
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский «Аль-Наср», отказывался выполнять требования главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага по работе в прессинге. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, португальский футболист совершал минимальное количество движений, из-за чего у ряда сотрудников клуба сложилось впечатление, что Роналду не понимает указаний тен Хага. Отдельные люди, знакомые с ситуацией, подчёркивают, что нападающий понимал наставления нидерландского тренера, однако считал, что он использует его неэффективно.

Кроме того, тен Хаг шёл навстречу Роналду и позволял совершать ему не три высокоинтенсивных рывка, как в случае с молодёжью, а два.

Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года и покинул клуб осенью 2022 года.

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