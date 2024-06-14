Валерий Карпин назвал максимальный вес своего тела

Главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, какой у него был максимальный вес тела.

«Максимальный вес был, когда играл, 76 килограммов. Но дело не в весе. Важно, чтобы это было 76 килограммов мышц, а не 76 килограммов жира. Если у футболиста жировая прослойка 9-10% составляет, то он может хоть 90 кг весить», – приводит слова Карпина онлайн-журнал MAXIM.

Напомним, Валерий Карпин родился в Эстонии. Футболом начал заниматься в родном городе Нарве. В 17 лет перешёл в таллинский клуб «Спорт». В 18 лет проходил службу в армии в составе дубля ЦСКА, после чего перешёл в воронежский «Факел». В 1990 году получил предложение от «Спартака», в составе которого стал трёхкратным чемпионом России. В 1994 году уехал в Испанию, подписав контракт с клубом «Реал Сосьедад». Сезон-1996/1997 провёл в «Валенсии». С 1997 по 2002 год — игрок «Сельты». В 2002 году вернулся в «Реал Сосьедад», с которым выиграл серебряные медали чемпионата Испании. В 2005 году он завершил профессиональную карьеру.