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Белоус: «Зенит» может финансово простимулировать «Краснодар», чтобы тот обыграл «Динамо»

Белоус: «Зенит» может финансово простимулировать «Краснодар», чтобы тот обыграл «Динамо»
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о возможном финансовом стимулировании «Краснодара» со стороны петербургского «Зенита» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Напомним, за тур до окончания сезона в РПЛ лидирует «Динамо», опережающее «Зенит» на два очка. В случае победы или ничьей москвичей в матче с «Краснодаром» именно они станут чемпионом России. Если же «Динамо» уступит «Краснодару», а «Зенит» обыграет «Ростов» — то чемпионский титул отправится в Санкт-Петербург. При этом существует и расклад, по которому чемпионом может стать «Краснодар».

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«Зенит» может финансово простимулировать «Краснодар». Но «быки» нуждаются в победе, как в воздухе. Дополнительная премия никогда не помешает, конечно. «Быки» и без денег захотят обыграть «Динамо». Многие говорят, что третья сторона может стимулировать, но они это делают для хорошей игры, победы. Такие моменты были, есть и, наверное, будут всегда. «Краснодар» не бедствует, это не какие-то голодранцы, которые под забором сидят. Зарплату игроки получают, прекрасный стадион, город ходит на футбол. Поэтому они будут замотивированы и без участия третьих клубов», — приводит слова Белоуса Legalbet.

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