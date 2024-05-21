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Экс-вратарь «Краснодара» Фильцов: «Динамо» заслуживает чемпионство больше «Зенита»

Экс-вратарь «Краснодара» Фильцов: «Динамо» заслуживает чемпионство больше «Зенита»
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Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов поделился мнением о том, кто станет чемпионом в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Всё в руках «Динамо», для титула им надо набрать одно очко. Они ближе всех. По дистанции они достойны этого, проявляли характер, когда было тяжело. Конечно, бывает всякое, но вот этот чемпионский опыт когда-то должен приобретаться. Им же уже когда-то надо выиграть. «Динамо» заслуживает чемпионство больше «Зенита», — приводит слова Фильцова Legalbet.

Напомним, после 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

В последнем туре бело-голубые сыграют с «Краснодаром». В свою очередь, «Зенит» встретится с «Ростовом». Оба матча пройдут 25 мая и начнутся в 16:30 по московскому времени.

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