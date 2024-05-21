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30-й тур РПЛ: где смотреть заключительные матчи чемпионата России сезона-2023/2024

30-й тур РПЛ: где смотреть заключительные матчи чемпионата России сезона-2023/2024
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В субботу, 25 мая, состоится заключительный, 30-й тур Российской Премьер-Лиги, по итогам которого определится чемпион сезона-2023/2024. Напомним, все восемь матчей стартуют одновременно, в 16:30 мск.

Представляем вашему вниманию информацию о том, где можно будет посмотреть заключительные матчи РПЛ:

«Матч Премьер»: «Краснодар» – «Динамо»;

«Матч! Страна»: «Зенит» – «Ростов»;

«Матч! Футбол 1»: «Оренбург» – «Спартак»;

«Матч! Футбол 2»: ЦСКА – «Урал»;

«Матч! Футбол 3»: «Балтика» — «Локомотив»;

«Матч! Арена»: «Рубин» – «Сочи»;

«Матч! Игра»: «Крылья Советов» – «Пари НН»;

«Матч! Боец»: «Факел» – «Ахмат».

Телеканал «Матч ТВ» проведёт онлайн-трансляцию всех матчей 30-го тура РПЛ.

После 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

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