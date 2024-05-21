Понтус Вернблум извинился за свою игру в ЦСКА перед народом Швеции

Бывший шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум извинился перед жителями своей страны за выступление в составе красно-синих.

«Нужно исходить из того, что когда я подписывал контракт с ЦСКА, то ситуация в мире была совершенно другой.

Но если я задел чьи-то чувства, я смиренно извиняюсь прямо сейчас», — приводит слова Вернблума Аftonbladet.

Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». Всего в составе армейцев Вернблум принял участие в 224 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 голов и сделал 17 результативных передач. Летом 2018-го Вернблум покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Помимо профильного амплуа, футболиста в ЦСКА также использовали в нападении, где Вернблум забивал голы, и на позиции центрального защитника.