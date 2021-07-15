Его боялись свои и чужие. Неистовый Вернблум завершил карьеру

Понтус Вернблум больше не сыграет в футбол на профессиональном уровне. Бывший полузащитник ЦСКА объявил о завершении карьеры. Главная причина — здоровье. Шведу предстоит операция на колене, за которой последует длительное восстановление. Понтус решил больше себя не мучить и попрощался с родным «Гётеборгом».



«Грустно, но я рад, что мне удалось завершить карьеру здесь, где ещё в детстве я мечтал выступать. Я бы хотел продолжать играть, но моё тело не хочет этого так же сильно, как я. Трудное решение, но я должен прислушиваться к сигналам своего тела», — сказал швед.

В России Вернблума запомнят как противоречивого футболиста, зачастую чересчур жёсткого, но харизматичного, железного и олдскульного. Вспоминаем, как Понтус зажигал в России.

Приход в ЦСКА и космический дебют

В 2012 году ЦСКА собрал у себя шведскую мини-диаспору полузащитников. В январе к команде присоединился Вернблум, а спустя полгода — его соотечественник и бывший партнёр по «АЗ Алкмар» Расмус Эльм. Любопытно, что второй считался более талантливым. Понтуса брали в том числе для того, чтобы убедить на трансфер Расмуса. Однако жизнь распорядилась по-своему — Вернблум стал легендой ЦСКА, тогда как Эльм уехал на родину через два с половиной года.



Дебют Вернблума в ЦСКА получился максимально ярким. Конец февраля, «Лужники», Лига чемпионов, мадридский «Реал». Армейцы пропустили от Криштиану Роналду и уступали со счётом 0:1. На 93-й минуте Вернблум после подачи откликнулся на скидку в центр вратарской, пробил мимо Икера Касильяса и вырвал для своей новой команды престижную ничью. Вау!

Синоним успеха и антирейтинг Вилкова

Вернблум быстро стал для ЦСКА незаменимым игроком. Он выжигал центр поля, вырывал мяч у соперников вместе с ногами, ругался с судьями и был очень неудобным для всех, кроме своей команды. Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков в интервью «Чемпионату» поставил Понтуса на первое место своего антирейтинга: «Самым неприятным из футболистов был Вернблум, это реально жди беды. Даже в простой игре мог поджечь, поругаться с судьёй, завести какой-нибудь конфликт, засадить как следует — очень проблемный человек для арбитра».



В лице Вернблума ЦСКА заполучил важнейший элемент для успеха. В первом же полноценном сезоне шведа в Москве команда стала чемпионом России, а спустя год защитила титул. Вообще, с Понтусом связана эра успехов ЦСКА. За шесть с половиной лет — три чемпионства, три серебра и одна бронза, два Кубка и Суперкубок. Ни разу швед не был за пределами топ-3. Сильно.

Карточная аномалия, «неприкасаемый игрок»

Вернблума боялась вся РПЛ, тем не менее у сурового Понтуса была уникальная особенность: несмотря на жёсткость и море жёлтых карточек, он не удалялся. За всё время в ЦСКА всего одна красная карточка, и та после второго предупреждения. Немного статистики, чтобы понять, насколько Понтус был грубым: 8 жёлтых в 11 матчах первого сезона в ЦСКА, 13 карточек (конечно же, больше всех) — в кампании-2014/2015.



Не всем эта странная закономерность казалась справедливой. В ноябре 2017-го ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2). Тогдашний президент железнодорожников Илья Геркус после игры заявил, что Понтуса нужно было удалять: «Мне кажется, у него вообще было намного больше моментов, когда его стоило удалить, чем реальных удалений. Он пока самый неудаляемый игрок в чемпионате. Надо с этим что-то делать. Вернблум какой-то неприкасаемый. Хрустальный. Не видно будто, что он делает. Бить по лицу безнаказанно — это безобразие».

Дедовщина в ЦСКА

Из написанного может показаться, что Вернблум бесил всех, кроме партнёров по команде, но это не так. Нередко Понтус не ладил и с одноклубниками, особенно молодыми. Вероятно, он хотел закалить юношей в стиле мужиков из АПЛ 90-х, но спасибо ему не говорили.



Полузащитник Наир Тикнизян в интервью Sport24 признавался, что прессинг от Вернблума повлиял на него: «Как-то на тренировке он сказал: «Ты на поле ничего не умеешь, так что лучше смени профессию». Это было довольно давно, когда мне было намного меньше лет и психология работала по-другому. К сожалению, это как-то осталось в моей голове на долгое время. Те слова впились мне в душу, и какое-то время я боролся ещё со своей неуверенностью».



Экс-хавбек ЦСКА Хетаг Хосонов рассказывал Sports.ru похожие вещи: «Вернблум на сборах «убивал» слишком сильно. Я его не любил. Один на один ничего тебе не говорил, только при ком-то. Да, он мотор команды, заводил в любой момент, но как человек вообще мне не нравился. Наорать мог». Хетаг подтвердил, что Понтус относился так только к молодёжи, а старшим ничего не говорил.

Смена амплуа

В сезоне-2017/2018, оказавшемся для Вернблума последним в ЦСКА, швед стал объектом внезапного эксперимента. Главный тренер Виктор Гончаренко на фоне кадровых проблем передвинул Понтуса в центр нападения! Когда-то в молодости у Вернблума уже был опыт игры в атаке — навык восстановил удивительно быстро: пять голов в РПЛ и ещё два в Лиге чемпионов! Один из мячей стал особенно важным — Вернблум забил в гостях «Ростову», помог ЦСКА победить (2:1) и продолжить борьбу в чемпионате. В итоге, несмотря на смазанную концовку сезона, армейцы заняли второе место, всего на два очка отстали от «Локомотива» и опередили чемпионский «Спартак».



На этом эксперименты Гончаренко и путешествия Вернблума по полю не закончились. Впоследствии швед успел сыграть и в центре обороны. Настоящий универсал.

Летом 2018-го Вернблум покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Сначала Понтус отправился в Грецию. Там снова проявил себя как талисман, в первом же сезоне став чемпионом с ПАОКом. В прошлом году полузащитник вернулся в «Гётеборг», где воспитывался и начинал карьеру.



После ухода из ЦСКА Вернблум периодически травит байки про время в России. Например, так он вспоминает переход в стан армейцев: «За ужином в переговорах с представителями ЦСКА мне пришлось даже солгать, что я читал «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского, которое изучают ещё в школе. Пришлось идти и на некоторые уловки и выкладывать всё, что я знал о России. К примеру, о хоккее или о том, что их все боятся на Западе».



К Вернблуму можно относиться по-разному, но такие, как он, необходимы футболу. Понтус не оставлял равнодушным. Остаётся только пожелать ему удачи. Возможно, мы ещё увидим его в России в новом качестве. В конце концов, чем он хуже Ивицы Олича?