Игорь Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Крылья Советов»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил уровень работы судьи Павла Кукуяна во время минувшего матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Крылья Советов» (4:1).

«Хорошая работа Кукуяна. Правильно не назначил 11-метровый удар на 34-й минуте. Рука игрока «Крыльев» стремилась в опору, и в неё попал мяч. В таких ситуациях надо продолжать игру, что арбитр и сделал. VAR в лице Иванова правильно не вмешался. Но Кукуян не показал жёлтую игроку «Динамо» за грубую игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

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