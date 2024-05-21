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Игорь Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Крылья Советов»

Игорь Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Крылья Советов»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил уровень работы судьи Павла Кукуяна во время минувшего матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Крылья Советов» (4:1).

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Бальбуэна – 29'     1:1 Горшков – 40'     2:1 Бальбуэна – 58'     3:1 Бителло – 76'     4:1 Нгамалё – 90+3'    

«Хорошая работа Кукуяна. Правильно не назначил 11-метровый удар на 34-й минуте. Рука игрока «Крыльев» стремилась в опору, и в неё попал мяч. В таких ситуациях надо продолжать игру, что арбитр и сделал. VAR в лице Иванова правильно не вмешался. Но Кукуян не показал жёлтую игроку «Динамо» за грубую игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

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