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Стала известна позиция Луиса Энрике по возможному трансферу Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ»

Стала известна позиция Луиса Энрике по возможному трансферу Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике считает необходимостью трансфер 23-летнего крайнего нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает арабский инсайдер Джамель.

По информации источника, Энрике считает, что клубу после ухода Килиана Мбаппе будет недоставать быстрых и сильных нападающих, способных обыгрывать элитных защитников в ситуациях один на один. Испанский специалист считает, что Хвича идеально впишется в его структуру игры.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» готово предложить «Наполи» € 60 млн за покупку вингера Хвичи Кварацхелии.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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