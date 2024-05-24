«ПСЖ» готов предложить «Наполи» € 60 млн за трансфер Кварацхелии — журналист L’Équipe

Руководство «Пари Сен-Жермен» готово предложить «Наполи» € 60 млн за покупку 23-летнего крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает журналист L’Équipe Лоик Танзи.

По информации источника, на текущий момент французский гранд ещё не сделал официального предложения «Наполи». Однако подчёркивается, что переговорный процесс уже был инициирован.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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