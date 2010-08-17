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14:51
Источник: участие Неймара в первом матче с «Манчестер Юнайтед» маловероятно
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23:49
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15:30
Ан. Миранчук: со Смоловым даже сейчас остаётся недопонимание
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Тухель: переход Паредеса из «Зенита» в «ПСЖ» должен быть оформлен в выходные
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Паредес определился с игровым номером в «ПСЖ»
16:19
Гендиректор «Балтики»: «Спартак» хочет, чтобы Давыдов перешёл на наше содержание
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«Кьево» — «Фиорентина». 27 января. Прямая трансляция
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Фотообзор первого тура чемпионата Англии
Фотообзор первого тура чемпионата Англии
17 августа 2010, 00:02
Футбол
/
Англия
Комментарии (
0
)
Новости. Футбол
27 января 2019
14:51
Источник: участие Неймара в первом матче с «Манчестер Юнайтед» маловероятно
14:26
На продолжение поисков Салы было пожертвовано € 300 тыс. за два дня
14:26
Игнатов: моя цель — стать лидером «Спартака» и получить 10-й номер
Эксклюзив
14:15
«Болонья» — «Фрозиноне»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00
14:07
Жиру — о переходе Игуаина в «Челси»: конкуренция всегда идёт на пользу команде
14:00
«Аталанта» — «Рома»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00
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11:23
«Реал» отказался от покупки Эриксена и сосредоточился на трансфере Азара
11:10
Федун приехал на тренировку «Спартака» и поздравил Глушакова с 32-летием
Видео
11:07
«Спартак» поздравил Глушакова и Ломовицкого с днём рождения
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