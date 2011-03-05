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Бузникин: "Балтика" должна мне 2 млн 590 тыс. 961 рубль

Бузникин: "Балтика" должна мне 2 млн 590 тыс. 961 рубль
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Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Максим Бузникин, имеющий действующий контракт с «Балтикой», сообщил, что клуб из Калининграда должен ему 2 млн 590 тыс. 961 рубль.

«Сумма утверждена Палатой по разрешению споров, куда мне пришлось обратиться. Это зарплата за полгода. У „Балтики“ огромные финансовые трудности, которые возникли в прошлом году после отставки губернатора. Долги накопились перед многими футболистами. Действует запрет на регистрацию новичков. Но в ближайшее время, думаю, расплатятся. Иначе как клубу заявляться на чемпионат?» — заявил Бузникин газете «Спорт-экспресс».