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"Гамбург" решил не продлевать контракт с Матайсеном

"Гамбург" решил не продлевать контракт с Матайсеном
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Спортивный директор «Гамбурга» Франк Арнесен признал, что клуб больше не нуждается в услугах голландского защитника клуба Йориса Матайсена. 31-летний футболист провёл в немецком клубе пять сезонов, однако подписание Майкла Мансьенна из «Челси» лишит Матайсена игрового времени.

«Мы находимся в постоянном контакте с агентом Матайсена, и надо признать, продление контракта с игроком не обсуждается. На данный момент ни одна команда не подтвердила интерес к игроку, но если это произойдёт, мы обязательно найдём верное решение по данному вопросу», — заявил Арнесен в интервью изданию Hamburg Morgenpost.

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Новости. Футбол