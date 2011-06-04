"Гамбург" решил не продлевать контракт с Матайсеном

Спортивный директор «Гамбурга» Франк Арнесен признал, что клуб больше не нуждается в услугах голландского защитника клуба Йориса Матайсена. 31-летний футболист провёл в немецком клубе пять сезонов, однако подписание Майкла Мансьенна из «Челси» лишит Матайсена игрового времени.

«Мы находимся в постоянном контакте с агентом Матайсена, и надо признать, продление контракта с игроком не обсуждается. На данный момент ни одна команда не подтвердила интерес к игроку, но если это произойдёт, мы обязательно найдём верное решение по данному вопросу», — заявил Арнесен в интервью изданию Hamburg Morgenpost.