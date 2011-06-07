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Тораль представлен в качестве главного тренера "Севильи"

Тораль представлен в качестве главного тренера "Севильи"
Футбол / Испания 0

«Севилья» представила Марселино Гарсию Тораля в качестве главного тренера команды. С 45-летним специалистом был заключён контракт сроком на один сезон с опцией продления ещё на два года.

С февраля нынешнего года Тораль тренировал «Расинг». Под его руководством сантандерский клуб завершил минувший сезон чемпионата Испании на 12-м месте.

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