Сычёв: после перерыва на поле вышел совершенно другой "Локомотив"

Автор третьего гола в завершившемся со счётом 3:0 матче 27-го тура чемпионата России с «Томью» нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв заметил, что на соперника, занимающего последнее место в турнирной таблице Премьер-Лиги, было непросто настроиться.

«Сложилась приятная для нас ситуация, при которой все конкуренты потеряли очки и сыграли именно так, как нужно было нам. Поэтому сегодня кровь из носу нужно было брать три очка. Что и получилось, хотя игра оставила двоякое впечатление.

Психологически немного сказывалось, что „Томь“ занимает последнее место и уже очень давно не забивала. Так что хорошо, что всё получилось именно так, как получилось: в первом тайме забили пенальти, а после перерыва на поле вышел уже