Великий рекорд Овечкина. Русский снайпер первый в истории — он снова забил 45

Это был матч сомнительных свистков, случайных отскоков и неожиданных голов — всё, чем славится игра плей-офф. «Вашингтон» и «Айлендерс» спорят за лидерство в Столичном дивизионе, а потому значение матча в «Нассау Колизеуме» невозможно переоценить. Этот старенький стадион в последние годы не так часто видел кубковые битвы, и нынешняя репетиция прошла на славу.

Хоккеистам «Кэпиталз» потребовалось более 43 минут, чтобы огорчить своего прежнего наставника Барри Тротца забитым голом. До этого лидерство удерживали хозяева, забросившие усилиями Тома Кюнхакля в самом начале встречи. Шайба стала результатом неудачной игры «Вашингтона» в своей зоне, а её полноценным соавтором стал Дмитрий Орлов, отдавший передачу на клюшку соперника. При этом нападающий «Айлендерс» Лео Комаров находился в этот момент в отложенном офсайде, но тренерский штаб «Вашингтона» не стал оспаривать гол. Примечательно, что сам Кюнхакль в телевизионном интервью в перерыве сказал, что был уверен в том, что было положение вне игры.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Чуть позже к воротам голкипера гостей Брейдена Холтби убежал Мэтью Барзал, но переиграть вратаря не смог.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBCSports Capitals.

«Вашингтон» дождался своего гола в начале третьего периода. Забил его Якуб Врана — тот самый игрок, которого Барри Тротц в своё время отправлял в запас. Празднуя гол, он даже сбросил воображаемую обезьяну со спины, иллюстрируя американский аналог нашего выражения «сбросить гору с плеч». С 12 января на счету Враны было только 3 шайбы, включая безголевую серию из 6 матчей.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBCSports Capitals.

Ну а затем наступило время Александра Овечкина. Российский снайпер «Вашингтона» продемонстрировал потрясающую координацию, забив «теннисный» гол. Ови попал клюшкой по взмывшей шайбе, и именно этот гол стал для него историческим — 45-м в нынешнем регулярном чемпионате. Овечкин в 10-й раз за карьеру достиг этой отметки и вышел на первое место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голевых «сорокапяток».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.





Александр Овечкин — 10

Уэйн Гретцки — 9

Майк Босси — 9

Марсель Дионн — 8

Марио Лемье — 8 Больше всего сезонов с 45 голами:— 10Уэйн Гретцки — 9Майк Босси — 9Марсель Дионн — 8Марио Лемье — 8

Кроме этого, Овечкин вышел на седьмое место по количеству победных голов за карьеру. Теперь их у Александра 106 и он сравнялся с ветераном Патриком Марло. До президента «Торонто» Брэндана Шэнахэна ему осталось забросить три победных шайбы.

Завершился матч курьёзным голом в ворота «островитян», который организовали сами себе форварды Брок Нельсон и Джош Бейли. Неудачно сыграв в тот момент, когда голкипер был заменён на шестого полевого игрока, они нечаянно отправили шайбу в пустые ворота, лишив себя надежды отыграться.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Отличный гол, Ти Джей!» — иронизировал «твиттер» телекомпании NBC, комментируя этот гол, который был записан на нападающего «Вашингтона» Ти Джея Оши.