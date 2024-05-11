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«Тренеров берут на работу, чтобы уволить». Плющев — об отставке Заварухина из «Трактора»

«Тренеров берут на работу, чтобы уволить». Плющев — об отставке Заварухина из «Трактора»
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение руководства «Трактора» отправить в отставку Алексея Заварухина с поста главного тренера.

«В наше время, к сожалению, не бывает такого, что какого-то тренера можно было бы назвать универсальным для всех команд. У любого клуба есть своя история, предыстория, уникальная хоккейная культура, есть свой болельщик, который воспринимает всё по-особенному.

Поэтому всё, что происходит сейчас в российском хоккее, что тренеры и игроки ходят туда-сюда, говорит нам о том, что люди, которые занимаются такими делами, не всегда всё понимают так, как этого требует ситуация. Хотел бы я, чтобы Алексей Заварухин продолжил работать в КХЛ после ухода из «Трактора»? Тут наши сторонние мнения и желания ничего не решают, поэтому рассуждать на такие темы бесполезно. Алексею хотелось бы только пожелать удачи в дальнейшей тренерской карьере.

В своё время Юрий Иванович Моисеев, с которым я работал в Казани, говорил, что никогда не стоит переживать из-за тренерских отставок, потому что тренеров берут на работу, чтобы уволить. От такого не застрахован никто», — приводит слова Плющева Legalbet.

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