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Бедард сыграет в четвёртом звене сборной Канады во встрече с командой Великобритании

Бедард сыграет в четвёртом звене сборной Канады во встрече с командой Великобритании
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В субботу, 11 мая, в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой свои первые матчи на турнире проведут команды группы А — сборные Великобритании и Канады. Соперники будут играть на стадионе «О2-Арена» (Чехия). Начало — в 13:20 по московскому времени.

ЧМ-2024 . Группа A
11 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Великобритания
1-й период
1 : 1
Канада
1:0 Кирк (Мози, Лэйк) – 07:47 (pp)     1:1 Бантинг (Байрэм) – 08:17    

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав сборной Канады выглядит следующим образом:

Хофер (Доус)

Танев — Макбэйн — Мерсер, Парэйко — Пауэр;
Гюнтер — Козенс — Манджапане, Байрэм — Олексяк;
Хагель — Дюбуа — Макканн, Гуле — Сиверсон;
Бантинг — Пол — Бедард — Грейг, Целльвегер.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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