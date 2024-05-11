Бедард сыграет в четвёртом звене сборной Канады во встрече с командой Великобритании

В субботу, 11 мая, в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой свои первые матчи на турнире проведут команды группы А — сборные Великобритании и Канады. Соперники будут играть на стадионе «О2-Арена» (Чехия). Начало — в 13:20 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав сборной Канады выглядит следующим образом:

Хофер (Доус)

Танев — Макбэйн — Мерсер, Парэйко — Пауэр;

Гюнтер — Козенс — Манджапане, Байрэм — Олексяк;

Хагель — Дюбуа — Макканн, Гуле — Сиверсон;

Бантинг — Пол — Бедард — Грейг, Целльвегер.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.