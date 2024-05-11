Каменский: глупо, что ИИХФ не пишет о достижениях нашего хоккея

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский оценили тот факт, что Международная федерация хоккея ИИХФ не указала Россию в списке самых титулованных сборных чемпионатов мира.

«Есть статистика, которая показывает наши достижения. Почему они это не показывают, непонятно. Достижения нашего хоккея и нашей сборной это история, которая уже вписана на века, и, конечно, глупо, что они об этом не пишут. И непонятно, что это даёт», – сказал Каменский в интервью Metararings.ru.

Напомним, вчера, 10 мая, во время видеотрансляции матча сборных Швеции и США был показан список из трёх самых титулованных сборных в истории мирового первенства, в котором ИИХФ не указала Россию. В тексте было сказано, что шведы — 11-кратные чемпионы мира, что является третьим результатом после Канады (28) и Чехии (12). Национальная команда России/СССР занимает второе место по количеству золотых медалей ЧМ — 27. Таким образом, она должна была быть второй в списке.