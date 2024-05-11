Владимир Тарасенко высказался об игре «Флориды» в большинстве в матче с «Бостоном»

Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко высказался об игре «пантер» в большинстве в матче второго раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».

«Мы много говорим о создании моментов. Иногда долго не получается забить в большинстве, но важно сохранять концентрацию и работать над собой. Ребята сделали правильные вещи, две реализации большинства во втором периоде стало важным моментом во встрече», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем плей-офф на счету 32-летнего россиянина 4 (2+2) очка в восьми играх. «Флорида» ведёт в серии второго раунда со счётом 2-1.

Напомним, в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости одержали победу со счётом 6:2. Четвёртый матч пройдёт в ночь с 12 на 13 мая на площадке Бостона.