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Трёхкратный чемпион мира оценил игру Тарасенко за «Флориду»

Трёхкратный чемпион мира оценил игру Тарасенко за «Флориду»
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил игру российского нападающего «Флориды Пантерз» Владимира Тарасенко.

«Владимир Тарасенко – очень разноплановый игрок. Он умеет и забивать, и отдавать, и играть в обороне, и большинство использовать. Всё зависит от него. Если он будет прогрессировать, делать игру и показывать результат, то, конечно, он многого добьётся и покажет, что у него правильное отношение к хоккею. Он молодец», — цитирует Терещенко «Советский спорт».

Всего в нынешнем плей-офф на счету 32-летнего россиянина 4 (2+2) очка в восьми играх. «Флорида» ведёт в серии второго раунда со счётом 2-1.

Напомним, в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости одержали победу со счётом 6:2. Четвёртый матч пройдёт в ночь с 12 на 13 мая на площадке Бостона.

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