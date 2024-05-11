Драйзайтль вышел на шестое место в истории НХЛ по числу матчей Кубка Стэнли с 4+ очками

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль набрал 4 (1+3) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувер Кэнакс».

Для 28-летнего нападающего это уже седьмой матч Кубка Стэнли — 2024, в котором он набирает четыре и более очка. По данному показателю Драйзайтль вышел на чистое шестое место в истории НХЛ, обогнав Мориса Ришара, Ги Лефлëра и Майка Босси (у всех по шесть).

На первом месте Уэйн Гретцки (26), вторую и третью строчку делят Яри Курри и Марк Мессье (у обоих по 11), четвёртый — Пол Коффи (9), пятый — Марио Лемье (8).

Фото: NHL

В Ванкувере (Канада) закончился второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3. Счёт в серии равный — 1-1. Следующий матч в серии состоится в ночь на 13 мая на площадке «нефтяников». Встреча начнётся в 4:30 мск.