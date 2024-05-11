Дубль Коннора Бедарда помог сборной Канады победить команду Великобритании на ЧМ-2024

На стадионе « О2-Арена» в Праге (Чехия) завершился матч второго игрового дня чемпионата мира по хоккею с шайбой — 2024 между командами группы А — сборными Великобритании и Канады. Победу со счётом 4:2 одержала национальная команда Канады.

На восьмой минуте первого периода Лиам Кирк с передач Эвана Мози и Бена Лэйка открыл счёт в игре. Спустя 30 секунд Майкл Бантинг с передачи Боуэна Байрэма восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте второго периода Брэндон Хагель с передач Олена Целльвегера и Пьер-Люка Дюбуа вывел Канаду вперёд. На 12-й минуте периода Коннор Бедард с передач Майкла Бантинга и Олена Целльвегера сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Коннор Бедард с передач Ника Пола и Кейдена Гуле оформил дубль, сделав счёт 4:1.

В середине третьего периода Бен О'Коннор забросил вторую шайбу сборной Великобритании.