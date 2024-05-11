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Великобритания — Канада, результат матча 11 мая 2024, счет 2:4, ЧМ по хоккею 2024

Дубль Коннора Бедарда помог сборной Канады победить команду Великобритании на ЧМ-2024
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На стадионе « О2-Арена» в Праге (Чехия) завершился матч второго игрового дня чемпионата мира по хоккею с шайбой — 2024 между командами группы А — сборными Великобритании и Канады. Победу со счётом 4:2 одержала национальная команда Канады.

ЧМ-2024 . Группа A
11 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Великобритания
Окончен
2 : 4
Канада
1:0 Кирк (Мози, Лэйк) – 07:47 (pp)     1:1 Бантинг (Байрэм) – 08:17     1:2 Хагель (Целльвегер, Дюбуа) – 25:45     1:3 Бедард (Бантинг, Целльвегер) – 31:39     1:4 Бедард (Пол, Гуле) – 35:29     2:4 О'Коннор (Кирк, Беттеридж) – 48:49    

На восьмой минуте первого периода Лиам Кирк с передач Эвана Мози и Бена Лэйка открыл счёт в игре. Спустя 30 секунд Майкл Бантинг с передачи Боуэна Байрэма восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте второго периода Брэндон Хагель с передач Олена Целльвегера и Пьер-Люка Дюбуа вывел Канаду вперёд. На 12-й минуте периода Коннор Бедард с передач Майкла Бантинга и Олена Целльвегера сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Коннор Бедард с передач Ника Пола и Кейдена Гуле оформил дубль, сделав счёт 4:1.

В середине третьего периода Бен О'Коннор забросил вторую шайбу сборной Великобритании.

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