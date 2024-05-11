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Четыре матча первого дня ЧМ-2024 посетили 52 тысячи человек

Четыре матча первого дня ЧМ-2024 посетили 52 тысячи человек
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10 мая состоялся первый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024.

Четыре матча первого дня мирового первенства посетили 52 248 человек:

Швейцария — Норвегия (16 617 зрителей);
Чехия — Финляндия (17 413);
Швеция — США (9109);
Словакия — Германия (9109).

Напомним, сегодня, 11 мая, во второй игровой день пройдёт шесть встреч мирового первенства.

ЧМ-2024 . Группа B
11 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Франция
1-й период
1 : 2
Казахстан
1:0 Кантагалло (Будон, Реш) – 02:00     1:1 Старченко (Рымарев) – 03:06     1:2 Мухаметов (Орехов, Савицкий) – 07:30 (pp)    
ЧМ-2024 . Группа A
11 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Великобритания
1-й период
1 : 1
Канада
1:0 Кирк (Мози, Лэйк) – 07:47 (pp)     1:1 Бантинг (Байрэм) – 08:17    
ЧМ-2024 . Группа B
11 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Польша
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа A
11 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Австрия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа A
11 мая 2024, суббота. 21:20 МСК
Норвегия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . Группа B
11 мая 2024, суббота. 21:20 МСК
США
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матчи за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тысяч зрителей в чешской Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Календарь чемпионата мира - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
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