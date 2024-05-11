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Четыре матча первого дня ЧМ-2024 посетили 52 тысячи человек

10 мая состоялся первый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024.

Четыре матча первого дня мирового первенства посетили 52 248 человек:

Швейцария — Норвегия (16 617 зрителей);

Чехия — Финляндия (17 413);

Швеция — США (9109);

Словакия — Германия (9109).

Напомним, сегодня, 11 мая, во второй игровой день пройдёт шесть встреч мирового первенства.

Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матчи за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тысяч зрителей в чешской Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.